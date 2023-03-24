ВС России уничтожили свыше 380 украинских солдат на Донецком направлении за сутки

Российские военнослужащие уничтожили свыше 380 украинских солдат на Донецком направлении за сутки.

«На Донецком направлении в результате активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено свыше 380 украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты, десять автомобилей, пикап, а также две самоходные гаубицы «Гвоздика», — говорится в сводке российского Минобороны.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ стягивают артиллерию на Донецкое направление, в близлежащие к Артёмовску (Бахмуту) населённые пункты.

Советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин ранее в эфире телеканала «Россия 1» заявил о наличии данных о появлении танков Leopard около Артёмовска.

Также Гагин сообщил о готовности российских сил отразить любую контратаку боевиков ВСУ в ДНР.