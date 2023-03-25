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Депутат Белик назвал заявление Зеленского о нехватке вооружений манипуляциями

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Анастасия Белоусова
Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик прокомментировал в беседе с RT заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что украинская армия пока не готова пойти в контрнаступление ввиду нехватки вооружений.
Депутат Белик назвал заявление Зеленского о нехватке вооружений манипуляциями
  • AP

«Всё, что говорит Зеленский, это из области манипуляций и лжи. Киевский режим продолжает требовать поставку вооружений, облекая эти требования в истерику перед планируемым контрнаступлением», — сказал парламентарий.

По его словам, у Зеленского всегда «находятся поводы для того, чтобы оправдать неуемные аппетиты киевского режима».

«Запад, накачивая Украину оружием, способен осуществлять контроль за ним до тех пор, пока оно не будет передано украинской стороне. А нагреть руки на поставках — это очень выгодное дело для киевского режима, потому как сколько поставок доходит до фронта, а сколько средств оседает в чужих карманах и сколько вооружения оказывается на чёрных рынках — история умалчивает», — добавил Белик.

Ранее Зеленский сказал, что украинская армия пока не готова пойти в контрнаступление ввиду нехватки вооружений.

По его словам, ВСУ на данный момент испытывают серьёзную нехватку боеприпасов.

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