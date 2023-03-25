В ДНР заявили о гибели под Волновахой мирного жителя при обстреле со стороны ВСУ

Мужчина погиб в результате обстрела со стороны украинских военных в пятницу, 24 марта, в селе Кирилловка под Волновахой, сообщает диспетчерская служба города.

«Вчера, 24 марта, вследствие обстрела села Кирилловка погиб мужчина 1941 года рождения», — приводит ТАСС сообщение.

Ранее омбудсмен ДНР Дарья Морозова в докладе СБ ООН заявила, что с начала конфликта в Донбассе в 2014 году и до начала спецоперации в республике погибли 4374 человека.

По данным главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, более 120 тыс. жителей Донбасса признаны потерпевшими от преступных действий вооружённых формирований украинских националистов с 2014 года.