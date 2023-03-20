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Мэр Донецка Кулемзин сообщил о гибели мирного жителя при обстреле города со стороны ВСУ

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Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что при обстреле украинскими военными Куйбышевского района города погиб мирный житель.
Мэр Донецка Кулемзин сообщил о гибели мирного жителя при обстреле города со стороны ВСУ
  • РИА Новости

Об этом Кулемзин написал в Telegram.

Ранее омбудсмен ДНР Дарья Морозова в докладе СБ ООН заявила, что с начала конфликта в Донбассе в 2014 году и до начала спецоперации в республике погибли 4374 человека.

По данным главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, более 120 тыс. жителей Донбасса признаны потерпевшими от преступных действий вооружённых формирований украинских националистов с 2014 года.

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