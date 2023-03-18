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Омбудсмен Морозова: в ДНР с 2014 года погибли более 4 тысяч человек

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Омбудсмен Донецкой Народной Республики Дарья Морозова в докладе Совету Безопасности ООН заявила, что с начала конфликта в Донбассе в 2014 году и до начала спецоперации в республике погибли 4374 человека.

«С начала конфликта и по состоянию на 24 февраля 2022 года в результате вооружённой агрессии со стороны Украины на территории ДНР погибли 4374 человека», — цитирует её РИА Новости.

Морозова добавила, что среди погибших числится 91 ребёнок.

Кроме того, почти 8 тыс. жителей получили ранения.

По данным главы СК Александра Бастрыкина, более 120 тыс. жителей Донбасса признаны потерпевшими от преступных действий вооружённых формирований украинских националистов с 2014 года.

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