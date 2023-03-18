Омбудсмен Морозова: в ДНР с 2014 года погибли более 4 тысяч человек
«С начала конфликта и по состоянию на 24 февраля 2022 года в результате вооружённой агрессии со стороны Украины на территории ДНР погибли 4374 человека», — цитирует её РИА Новости.
Морозова добавила, что среди погибших числится 91 ребёнок.
Кроме того, почти 8 тыс. жителей получили ранения.
По данным главы СК Александра Бастрыкина, более 120 тыс. жителей Донбасса признаны потерпевшими от преступных действий вооружённых формирований украинских националистов с 2014 года.