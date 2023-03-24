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Экс-советник Пентагона Макгрегор: вторжение Польши на Украину было бы крайне опасным шагом

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Вторжение Польши на Украину в случае крупных поражений ВСУ станет большой ошибкой, считает экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Экс-советник Пентагона Макгрегор: вторжение Польши на Украину было бы крайне опасным шагом
  • AP
  • © Michal Dyjuk

«На прошлой неделе прозвучало заявление о том, что, в случае если украинцы не смогут воевать и их оборона развалится, тогда поляки должны будут вмешаться и начать наступление. Я думаю, что это крайне опасное решение», — сказал он. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее польский посол во Франции Ян Эмерик Росцишевский в эфире телеканала LCI заявил, что если украинские войска не смогут «защитить свою независимость», то Варшаве придётся вступить в конфликт. 

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что участие Польши в украинском конфликте станет началом третьей мировой войны.

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