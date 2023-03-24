ВСУ потеряли пять танков в Артёмовске из-за немецких мин

С начала марта в ходе боевых действий в пригородах Артёмовска подразделения 92-й и 67-й механизированных бригад, 4-й и 17-й танковых бригад ВСУ потеряли не менее пяти танков и семи бронетранспортёров из-за срабатывания немецких противотанковых мин AT-2, PARM-1 и PARM-2.

По данным RT, из-за высоких потерь в инженерных подразделениях ВСУ установкой мин АТ-2 в районе сёл Приволье, Голубовка и Васюковка занимались «смешанные инженерные группы» из кадровых военных и личного состава бригад территориальной обороны.

Предположительно, дороги на этом направлении были заминированы ещё в конце февраля, однако командование механизированных бригад ВСУ вовремя не получило карт минных заграждений из-за вывода некоторых подразделений на ротацию.

Аналогичная ситуация сложилась южнее, в районе Дылеевки и Озаряновки — в 35 км к югу от Артёмовска. На этом направлении в ожидании прорыва ВС России инженерные подразделения 28-й отдельной механизированной бригады заминировали с помощью немецких противотанковых мин PARM-1/PARM-2 сразу пять основных дорог, после чего из-за больших потерь инженерные части бригады были выведены на восстановление боеготовности и доукомплектование, не оставив данных с координатами и типом размещённых мин.

Из-за отхода частей 28-й бригады ВСУ на оставленных в полях и у дорог минах начали подрываться танки 4-й танковой бригады ВСУ, а также бронетранспортёры M113, YPR-765 и Sisu Pasi 24-й механизированной бригады.

В результате этих инцидентов за месяц погибли не менее 20 украинских военных, ещё около 50 получили тяжёлые ранения. По предварительным данным, единой картой минных заграждений вокруг Артёмовска в данный момент не обладают более 70% всех подразделений ВСУ.

Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили в Одесской области ангар с беспилотниками ВСУ.