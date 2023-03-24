Узнать больше

Российские войска уничтожили ангар с беспилотниками ВСУ в Одесской области

Короткая ссылка
Российские военные уничтожили в Одесской области ангар с беспилотниками ВСУ.
Российские войска уничтожили ангар с беспилотниками ВСУ в Одесской области
  • AP
  • © Libkos

«В районе населённого пункта Сухой Лиман Одесской области уничтожен ангар с беспилотными летательными аппаратами ВСУ», — следует из сообщения Минобороны России.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ стягивают артиллерию на Донецкое направление, в близлежащие к Артёмовску (Бахмуту) населённые пункты.

Советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин ранее в эфире телеканала «Россия 1» заявил о наличии данных о появлении танков Leopard около Артёмовска.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить