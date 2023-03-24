Российские войска уничтожили ангар с беспилотниками ВСУ в Одесской области

Российские военные уничтожили в Одесской области ангар с беспилотниками ВСУ.

«В районе населённого пункта Сухой Лиман Одесской области уничтожен ангар с беспилотными летательными аппаратами ВСУ», — следует из сообщения Минобороны России.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ стягивают артиллерию на Донецкое направление, в близлежащие к Артёмовску (Бахмуту) населённые пункты.

Советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин ранее в эфире телеканала «Россия 1» заявил о наличии данных о появлении танков Leopard около Артёмовска.