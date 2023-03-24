Токаев поручил активнее привлекать инвестиции в Транскаспийский транспортный маршрут
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Об этом сообщила пресс-служба президента Казахстана.
«Президент акцентировал внимание на необходимости повышения конкурентоспособности центра, создания благоприятных условий для масштабных инвестиций в актуальные инфраструктурные проекты, такие как Транскаспийский международный транспортный маршрут», — говорится в сообщении.
Ранее Токаев заявил о необходимости диверсификации поставок нефти из республики. По его словам, приоритетным направлением является Транскаспийский маршрут.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал данное заявление лидера Казахстана.