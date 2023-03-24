Узнать больше

Токаев поручил активнее привлекать инвестиции в Транскаспийский транспортный маршрут

Короткая ссылка
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость привлечения инвестиций в развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута.
Токаев поручил активнее привлекать инвестиции в Транскаспийский транспортный маршрут
  • globallookpress.com
  • © Kazakh presidential website/XinHua

Об этом сообщила пресс-служба президента Казахстана.

«Президент акцентировал внимание на необходимости повышения конкурентоспособности центра, создания благоприятных условий для масштабных инвестиций в актуальные инфраструктурные проекты, такие как Транскаспийский международный транспортный маршрут», — говорится в сообщении.

Ранее Токаев заявил о необходимости диверсификации поставок нефти из республики. По его словам, приоритетным направлением является Транскаспийский маршрут.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал данное заявление лидера Казахстана.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить