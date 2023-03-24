Токаев поручил активнее привлекать инвестиции в Транскаспийский транспортный маршрут

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость привлечения инвестиций в развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута.

Об этом сообщила пресс-служба президента Казахстана.

«Президент акцентировал внимание на необходимости повышения конкурентоспособности центра, создания благоприятных условий для масштабных инвестиций в актуальные инфраструктурные проекты, такие как Транскаспийский международный транспортный маршрут», — говорится в сообщении.

Ранее Токаев заявил о необходимости диверсификации поставок нефти из республики. По его словам, приоритетным направлением является Транскаспийский маршрут.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал данное заявление лидера Казахстана.