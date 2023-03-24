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Минобороны: средства ПВО за сутки сбили 18 украинских дронов и три снаряда HIMARS

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Российские системы ПВО за сутки сбили 18 украинских беспилотников и три снаряда РСЗО HIMARS.
Минобороны: средства ПВО за сутки сбили 18 украинских дронов и три снаряда HIMARS
  • РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS», — говорится в сообщении.

Также были сбиты 18 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ стягивают артиллерию на Донецкое направление, в близлежащие к Артёмовску (Бахмуту) населённые пункты.

Советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин ранее в эфире телеканала «Россия 1» заявил о наличии данных о появлении танков Leopard около Артёмовска.

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