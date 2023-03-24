Студенты духовной академии попросили Зеленского не выгонять их из Киево-Печерской лавры
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В заявлении на сайте УПЦ отмечается, что 29 марта киевские духовные школы должны покинуть место своего пребывания на фоне решения Минкультуры Украины.
«Студенты обратились к... Зеленскому, правительству Украины и всем, от кого это зависит, с просьбой не выгонять Киевскую духовную академию из Киево-Печерской лавры и дать возможность учиться», — говорится в сообщении.
Ранее национальный заповедник «Киево-Печерская лавра» обязал монахов канонической УПЦ покинуть здания заповедника до 29 марта.
Глава Минкультуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ смогут остаться в Киево-Печерской лавре, если перейдут к раскольникам.
23 марта Киево-Печерскую лавру оцепила полиция.