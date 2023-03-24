Студенты духовной академии попросили Зеленского не выгонять их из Киево-Печерской лавры

Студенты Киевской духовной академии и семинарии попросили президента Украины Владимира Зеленского не изгонять их из Киево-Печерской лавры и предоставить возможность продолжить обучение.

В заявлении на сайте УПЦ отмечается, что 29 марта киевские духовные школы должны покинуть место своего пребывания на фоне решения Минкультуры Украины.

«Студенты обратились к... Зеленскому, правительству Украины и всем, от кого это зависит, с просьбой не выгонять Киевскую духовную академию из Киево-Печерской лавры и дать возможность учиться», — говорится в сообщении.

Ранее национальный заповедник «Киево-Печерская лавра» обязал монахов канонической УПЦ покинуть здания заповедника до 29 марта.

Глава Минкультуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ смогут остаться в Киево-Печерской лавре, если перейдут к раскольникам.

23 марта Киево-Печерскую лавру оцепила полиция.