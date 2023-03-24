Узнать больше

Студенты духовной академии попросили Зеленского не выгонять их из Киево-Печерской лавры

Короткая ссылка
Студенты Киевской духовной академии и семинарии попросили президента Украины Владимира Зеленского не изгонять их из Киево-Печерской лавры и предоставить возможность продолжить обучение.
Студенты духовной академии попросили Зеленского не выгонять их из Киево-Печерской лавры
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

В заявлении на сайте УПЦ отмечается, что 29 марта киевские духовные школы должны покинуть место своего пребывания на фоне решения Минкультуры Украины.

«Студенты обратились к... Зеленскому, правительству Украины и всем, от кого это зависит, с просьбой не выгонять Киевскую духовную академию из Киево-Печерской лавры и дать возможность учиться», — говорится в сообщении.

Ранее национальный заповедник «Киево-Печерская лавра» обязал монахов канонической УПЦ покинуть здания заповедника до 29 марта.

Глава Минкультуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ смогут остаться в Киево-Печерской лавре, если перейдут к раскольникам.

23 марта Киево-Печерскую лавру оцепила полиция.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить