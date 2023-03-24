Кремль: Белоруссия сможет противостоять попыткам вмешаться во внутренние дела

В Кремле выразили уверенность, что Белоруссия достаточно сильна, чтобы воспрепятствовать попыткам вмешаться в её внутренние дела.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы уверены, что белорусское государство устойчивое, сильное и способно воспрепятствовать тем, кто хочет вмешиваться в их внутренние дела», — подчеркнул он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что спецслужбы изъяли арсенал оружия и взрывчатки, предназначавшийся для терактов в стране.

Генпрокурор Белоруссии Андрей Швед заявил, что в стране отмечается стремительная радикализация действий экстремистов.