Кремль: Белоруссия сможет противостоять попыткам вмешаться во внутренние дела
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы уверены, что белорусское государство устойчивое, сильное и способно воспрепятствовать тем, кто хочет вмешиваться в их внутренние дела», — подчеркнул он.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что спецслужбы изъяли арсенал оружия и взрывчатки, предназначавшийся для терактов в стране.
Генпрокурор Белоруссии Андрей Швед заявил, что в стране отмечается стремительная радикализация действий экстремистов.