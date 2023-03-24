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Экс-разведчик ВС США Риттер: Украина потеряет сотни тысяч солдат из-за решения США

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Решение американских властей не поддержать китайский план урегулирования ситуации по Украине приведёт к тяжёлым последствиям для Киева.
Экс-разведчик ВС США Риттер: Украина потеряет сотни тысяч солдат из-за решения США
  • AP
  • © Libkos

Об этом заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

«Поверьте мне, дальше будет ещё хуже, погибнут ещё сотни тысяч украинцев», — цитирует его РИА Новости.

По словам Риттера, Соединённые Штаты отклоняют все предложения о мире или прекращении огня, поскольку заинтересованы в конфликте между Россией и Украиной.

Как ранее писала газета South China Morning Post, аналитики высказывают мнение, что визит в Россию председателя КНР Си Цзиньпина показал стремление Китая к миру на Украине без выдвижения нереальных требований.

Агентство Bloomberg со ссылкой на представителя американской администрации сообщило, что власти Соединённых Штатов опасаются поддержки китайского плана урегулирования ситуации на Украине другими странами.

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