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Марочко: на Купянском направлении активизировалась работа авиации ВСУ

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Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил об активизации работы украинской авиации на Купянском направлении.
Марочко: на Купянском направлении активизировалась работа авиации ВСУ
  • РИА Новости

«Наблюдательными постами нашей противовоздушной обороны за последнее время на Купянском направлении отмечается увеличение численности пролётов и приближения к позициям самолётов противника», — цитирует его РИА Новости.

Он уточнил, что по характеристикам целей используются самолёты Су-24, Су-27 и МиГ-29.

Ранее Марочко сообщил, что украинские силовики перебросили гаубичную батарею на Купянское направление.

Он добавил, что ВСУ начали использовать бесшумные миномёты, предположительно, польского производства на Купянском направлении.

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