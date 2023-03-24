Марочко: на Купянском направлении активизировалась работа авиации ВСУ

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил об активизации работы украинской авиации на Купянском направлении.

«Наблюдательными постами нашей противовоздушной обороны за последнее время на Купянском направлении отмечается увеличение численности пролётов и приближения к позициям самолётов противника», — цитирует его РИА Новости.

Он уточнил, что по характеристикам целей используются самолёты Су-24, Су-27 и МиГ-29.

Ранее Марочко сообщил, что украинские силовики перебросили гаубичную батарею на Купянское направление.

Он добавил, что ВСУ начали использовать бесшумные миномёты, предположительно, польского производства на Купянском направлении.