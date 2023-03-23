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Оппозиция в Молдавии требует от правительства повысить пенсии в соответствии с инфляцией

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В Молдавии оппозиционная партия «Шор» потребовала от правительства республики повысить пенсии в соответствии с уровнем инфляции, то есть на 30%, а не на 15%, как это предлагают власти.

Такое заявление сделала депутат парламентской фракции партии Регина Апостолова.

«Наших инициатив с нетерпением ждут около 700 тыс. человек в нашей стране, у которых нет другого источника дохода, кроме пенсий и социальных пособий», — сказала она.

Ранее лидер оппозиционной партии «Шор» Илан Шор в интервью RT заявил, что западные политики, которые приезжают в Молдавию, обещают жителям «молочные реки», а по факту народ не может даже оплатить коммунальные счета и лишается свободы слова.

16 марта сторонники и представители партии «Шор» вышли на очередную антиправительственную демонстрацию против роста тарифов и повышения цен в республике.

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