Оппозиция в Молдавии требует от правительства повысить пенсии в соответствии с инфляцией

В Молдавии оппозиционная партия «Шор» потребовала от правительства республики повысить пенсии в соответствии с уровнем инфляции, то есть на 30%, а не на 15%, как это предлагают власти.

Такое заявление сделала депутат парламентской фракции партии Регина Апостолова.

«Наших инициатив с нетерпением ждут около 700 тыс. человек в нашей стране, у которых нет другого источника дохода, кроме пенсий и социальных пособий», — сказала она.

Ранее лидер оппозиционной партии «Шор» Илан Шор в интервью RT заявил, что западные политики, которые приезжают в Молдавию, обещают жителям «молочные реки», а по факту народ не может даже оплатить коммунальные счета и лишается свободы слова.

16 марта сторонники и представители партии «Шор» вышли на очередную антиправительственную демонстрацию против роста тарифов и повышения цен в республике.