Узнать больше

Times: на Украине действует спецотряд, цели для которого определяются через спутник ЦРУ

Короткая ссылка
На Украине действует спецотряд, цели для которого определяются при помощи спутника ЦРУ.
Times: на Украине действует спецотряд, цели для которого определяются через спутник ЦРУ
  • Legion-Media

Об этом сообщила британская газета Times.

Уточняется, что речь идёт о группе, которая формально является полицейским спецотрядом и сотрудничает с Главным управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины.

«Мы выбираем цели в программе, и цели могут быть размещены там как спутником ЦРУ, так и нашим спутником», — рассказал командующий спецотрядом.

По данным газеты, большая часть миссий спецотряда заключается в сбрасывании бомб и корректировке артиллерийского огня.

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС и США будут оказывать военную и финансовую поддержку Украине столько, сколько будет необходимо.

Также генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг обратился к западным странам с призывом оказать Вооружённым силам Украины длительную поддержку.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить