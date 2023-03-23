Times: на Украине действует спецотряд, цели для которого определяются через спутник ЦРУ

На Украине действует спецотряд, цели для которого определяются при помощи спутника ЦРУ.

Об этом сообщила британская газета Times.

Уточняется, что речь идёт о группе, которая формально является полицейским спецотрядом и сотрудничает с Главным управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины.

«Мы выбираем цели в программе, и цели могут быть размещены там как спутником ЦРУ, так и нашим спутником», — рассказал командующий спецотрядом.

По данным газеты, большая часть миссий спецотряда заключается в сбрасывании бомб и корректировке артиллерийского огня.

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС и США будут оказывать военную и финансовую поддержку Украине столько, сколько будет необходимо.

Также генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг обратился к западным странам с призывом оказать Вооружённым силам Украины длительную поддержку.