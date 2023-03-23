Times: на Украине действует спецотряд, цели для которого определяются через спутник ЦРУ
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Об этом сообщила британская газета Times.
Уточняется, что речь идёт о группе, которая формально является полицейским спецотрядом и сотрудничает с Главным управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины.
«Мы выбираем цели в программе, и цели могут быть размещены там как спутником ЦРУ, так и нашим спутником», — рассказал командующий спецотрядом.
По данным газеты, большая часть миссий спецотряда заключается в сбрасывании бомб и корректировке артиллерийского огня.
Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС и США будут оказывать военную и финансовую поддержку Украине столько, сколько будет необходимо.
Также генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг обратился к западным странам с призывом оказать Вооружённым силам Украины длительную поддержку.