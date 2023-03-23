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Блинкен считает, что Азербайджан и Армения могут в скором времени договориться о мире

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Госсекретарь США Энтони Блинкен не исключил, что Азербайджан и Армения могут в скором времени прийти к мирным договорённостям.

Об этом, как пишет ТАСС, он сказал на слушаниях в комитете по иностранным делам сената американского конгресса.

«Имеется благоприятная возможность, позволяющая в действительности завершить подготовку мирного соглашения», — отметил Блинкен.

Ранее министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что готов провести встречу с главами МИД Азербайджана и России Джейхуном Байрамовым и Сергеем Лавровым.

До этого президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с армянским премьер-министром Николом Пашиняном.

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