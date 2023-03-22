Узнать больше

Глава МИД Армении заявил о готовности к встрече с коллегами из России и Азербайджана

Короткая ссылка
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что готов провести встречу с главами МИД Азербайджана и России Джейхуном Байрамовым и Сергеем Лавровым.
Глава МИД Армении заявил о готовности к встрече с коллегами из России и Азербайджана
  • Gettyimages.ru

«Эта тема обсуждалась с министром Лавровым. Такая встреча должна была состояться в Москве 22 декабря прошлого года, но мы её отложили», — цитирует ТАСС Мирзояна.

По его словам, на данный момент переговоры идут дистанционно.

Он отметил, что на каком-то этапе должны начаться физические встречи.

Ранее президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с армянским премьер-министром Николом Пашиняном, стороны обсудили необходимость решения всех вопросов Нагорного Карабаха в тесном контакте с российскими миротворцами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить