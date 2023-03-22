Глава МИД Армении заявил о готовности к встрече с коллегами из России и Азербайджана

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что готов провести встречу с главами МИД Азербайджана и России Джейхуном Байрамовым и Сергеем Лавровым.

«Эта тема обсуждалась с министром Лавровым. Такая встреча должна была состояться в Москве 22 декабря прошлого года, но мы её отложили», — цитирует ТАСС Мирзояна.

По его словам, на данный момент переговоры идут дистанционно.

Он отметил, что на каком-то этапе должны начаться физические встречи.

Ранее президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с армянским премьер-министром Николом Пашиняном, стороны обсудили необходимость решения всех вопросов Нагорного Карабаха в тесном контакте с российскими миротворцами.