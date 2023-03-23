РИА Новости: пленный сообщил, что Киев отправляет на передовую людей с инвалидностью

В связи с некомплектом в армии Украины командование отправляет на передовые позиции даже людей с инвалидностью, заявил военнослужащий 54-й бригады украинских войск Евгений Иванников, взятый в плен в ЛНР.

«Люди, даже которые с серьёзными болезнями, их заворачивали и говорили, что здоровы», — цитирует пленного РИА Новости.

По словам Иванникова, он знает около пяти человек с инвалидностью в своём подразделении.

Он уточнил, что изначально эти люди занимали должности, которые не требуют физической нагрузки, однако потом их отправили на передовую.

Как ранее сообщал RT, об острой нехватке людей в украинской армии заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Он отметил, в частности, что по этой причине украинцев забирают даже из кафе и ресторанов, запихивают в грузовики и они «бесследно исчезают».