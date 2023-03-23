РИА Новости: пленный сообщил, что Киев отправляет на передовую людей с инвалидностью
«Люди, даже которые с серьёзными болезнями, их заворачивали и говорили, что здоровы», — цитирует пленного РИА Новости.
По словам Иванникова, он знает около пяти человек с инвалидностью в своём подразделении.
Он уточнил, что изначально эти люди занимали должности, которые не требуют физической нагрузки, однако потом их отправили на передовую.
Как ранее сообщал RT, об острой нехватке людей в украинской армии заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Он отметил, в частности, что по этой причине украинцев забирают даже из кафе и ресторанов, запихивают в грузовики и они «бесследно исчезают».