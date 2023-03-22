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Депутат Чепа назвал «варварством» использование боеприпасов с обеднённым ураном

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Полина Полетаева
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал намерение Великобритании направить Киеву боеприпасы с содержанием обеднённого урана.
Депутат Чепа назвал «варварством» использование боеприпасов с обеднённым ураном
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«Мы помним, как страны НАТО применяли эти боеприпасы в Югославии и сколько людей после этого болели онкологическими заболеваниями. Мы понимаем, что это есть ничто иное как геноцид», — сказал Чепа.

Он также назвал подобное поведение «варварством».

Ранее член британской палаты лордов, государственный министр по вопросам обороны Великобритании Аннабель Голди сообщила, что Лондон направит Киеву «боеприпасы, в том числе бронебойные с содержанием обеднённого урана».

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik назвала использование боеприпасов с обеднённым ураном геноцидом.

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