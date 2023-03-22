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В ДНР сообщили о ранении пенсионерки при обстреле ВСУ

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Пожилая женщина была ранена в результате обстрела Александровки в ДНР со стороны украинских войск, заявил мэр Донецка Алексей Кулемзин.
В ДНР сообщили о ранении пенсионерки при обстреле ВСУ
  • РИА Новости

«По уточнённой информации, в результате вчерашнего обстрела пгт Александровка по ул. Горького ранена женщина 1944 г. р.», — сообщил он.

21 марта украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка 30 ракет из реактивной системы залпового огня «Град».

20 марта мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что при обстреле украинскими военными Куйбышевского района города погиб мирный житель.

По данным главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, более 120 тыс. жителей Донбасса признаны потерпевшими от преступных действий вооружённых формирований украинских националистов с 2014 года.

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