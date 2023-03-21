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Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка 30 ракет из РСЗО «Град»

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Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка 30 ракет из реактивной системы залпового огня «Град».
Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка 30 ракет из РСЗО «Град»
  • AP
  • © Evgeniy Maloletka

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК.

«16:00 н.п. Авдеевка — г. Донецк (Киевский район): выпущено 30 ракет из РСЗО «Град», — заявили в представительстве.

20 марта мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что при обстреле украинскими военными Куйбышевского района города погиб мирный житель.

По данным главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, более 120 тыс. жителей Донбасса признаны потерпевшими от преступных действий вооружённых формирований украинских националистов с 2014 года.

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