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Захарова заявила, что боеприпасы с ураном будут облучать самих боевиков ВСУ

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik заявила, что опыт Югославии показывает, что боеприпасы с обеднённым ураном, которые Британия намерена поставить киевскому режиму, будет облучать в том числе самих украинских террористов.
Захарова заявила, что боеприпасы с ураном будут облучать самих боевиков ВСУ
  • РИА Новости

«Специальная комиссия итальянского парламента подтвердила, это было несколько лет назад, связь между бомбардировки снарядами с обеднённым ураном и онкологическими заболеваниями итальянских военных, которые в тот момент (в момент бомбардировки соответствующими снарядами Югославии. — RT) находились и в Косово, и в Боснии и Герцеговине», — сказала она.

По её словам, данные факты сейчас будут скрывать от украинцев и самих боевиков ВСУ.

«Ведь все сейчас это будут скрывать от тех же самых представителей Вооружённых сил Украины, от тех, кто по заданию киевского режима осуществляет их команды — им же об этом никто ничего не расскажет», — отметила она.

Захарова добавила, что пострадавшие от заражения в Югославии представители контингента НАТО пытались подать в суд на альянс из-за онкологических заболеваний.

«Им никто этого сделать не дал. Потому что это, как вы понимаете, цепная реакция», — подчеркнула представитель МИД.

Ранее член британской палаты лордов, государственный министр по вопросам обороны Великобритании Аннабель Голди сообщила, что Лондон направит Киеву «боеприпасы, в том числе бронебойные с содержанием обеднённого урана».

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия будет вынуждена реагировать, если коллективный Запад начнёт поставлять Украине оружие с ядерным компонентом. 

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