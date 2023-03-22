В ЛНР заявили, что ВСУ бросили умирать сослуживцев после неудачной контратаки

Солдаты ВСУ бросили на поле боя раненых сослуживцев после неудачной попытки контратаковать российские войска на купянском участке фронта, заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Он уточнил, что тела украинских военных были найдены в районе позиций ВСУ между населёнными пунктами Новосёловское и Стельмаховка.

«Потери противник понёс после очередной неудачной попытки контратаковать на этом участке фронта ещё двое суток назад, однако тела до сих пор никто не забрал», — цитирует Марочко ТАСС.

Он добавил, что после боестолкновения некоторые из украинских солдат получили ранения и были живы, но погибли по истечении некоторого времени, так как им не оказали помощь.

Ранее Марочко сообщил, что украинские силовики перебросили гаубичную батарею на Купянское направление.

Он добавил, что ВСУ начали использовать бесшумные миномёты, предположительно, польского производства на Купянском направлении.