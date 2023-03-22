Узнать больше

В ЛНР заявили, что ВСУ бросили умирать сослуживцев после неудачной контратаки

Короткая ссылка
Солдаты ВСУ бросили на поле боя раненых сослуживцев после неудачной попытки контратаковать российские войска на купянском участке фронта, заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
В ЛНР заявили, что ВСУ бросили умирать сослуживцев после неудачной контратаки
  • AP

Он уточнил, что тела украинских военных были найдены в районе позиций ВСУ между населёнными пунктами Новосёловское и Стельмаховка.

«Потери противник понёс после очередной неудачной попытки контратаковать на этом участке фронта ещё двое суток назад, однако тела до сих пор никто не забрал», — цитирует Марочко ТАСС.

Он добавил, что после боестолкновения некоторые из украинских солдат получили ранения и были живы, но погибли по истечении некоторого времени, так как им не оказали помощь.

Ранее Марочко сообщил, что украинские силовики перебросили гаубичную батарею на Купянское направление.

Он добавил, что ВСУ начали использовать бесшумные миномёты, предположительно, польского производства на Купянском направлении.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить