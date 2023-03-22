Захарова прокомментировала решение Британии поставить Киеву боеприпасы с обеднённым ураном

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik прокомментировала решение Британии поставить Киеву боеприпасы с обеднённым ураном.

«Это вопрос абсолютного безрассудства, безответственности и безнаказанности англосаксов, как мы их называем... это очередная британская провокация, которая нацелена на то, чтобы вывести ситуацию вокруг Украины на новый виток агрессии конфликта и противостояния, придать ему качественно иное измерение», — сказала она.

Захарова подчеркнула, что соответствующее заявление было сделано на фоне российско-китайских переговоров.

Ранее член британской палаты лордов, государственный министр по вопросам обороны Великобритании Аннабель Голди сообщила, что Лондон направит Киеву «боеприпасы, в том числе бронебойные с содержанием обеднённого урана».

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия будет вынуждена реагировать, если коллективный Запад начнёт поставлять Украине оружие с ядерным компонентом.