Военнослужащие группировки «Восток» сорвали две попытки украинских военных контратаковать позиции ВС России на Южно-Донецком направлении.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Александра Гордеева.

«Морскими пехотинцами Тихоокеанского флота при поддержке артиллерии все атаки отражены, уничтожены более 20 националистов», — сказал он.

Кроме того, Гордеев сообщил, что расчётом ЗРК «Оса-АКМ» был сбит беспилотный летательный аппарат «Лелека».

Ранее бойцы российских воздушно-десантных войск отразили атаку украинских пловцов-диверсантов на Каховском водохранилище.

Кроме того, военнослужащие группировки «Запад» предотвратили попытку украинских военных атаковать российские позиции на Купянском направлении.