Морпехи Тихоокеанского флота сорвали две контратаки ВСУ на Южно-Донецком направлении
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Александра Гордеева.
«Морскими пехотинцами Тихоокеанского флота при поддержке артиллерии все атаки отражены, уничтожены более 20 националистов», — сказал он.
Кроме того, Гордеев сообщил, что расчётом ЗРК «Оса-АКМ» был сбит беспилотный летательный аппарат «Лелека».
Ранее бойцы российских воздушно-десантных войск отразили атаку украинских пловцов-диверсантов на Каховском водохранилище.
Кроме того, военнослужащие группировки «Запад» предотвратили попытку украинских военных атаковать российские позиции на Купянском направлении.