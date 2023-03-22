Узнать больше

Морпехи Тихоокеанского флота сорвали две контратаки ВСУ на Южно-Донецком направлении

Короткая ссылка
Военнослужащие группировки «Восток» сорвали две попытки украинских военных контратаковать позиции ВС России на Южно-Донецком направлении.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Александра Гордеева.

«Морскими пехотинцами Тихоокеанского флота при поддержке артиллерии все атаки отражены, уничтожены более 20 националистов», — сказал он.

Кроме того, Гордеев сообщил, что расчётом ЗРК «Оса-АКМ» был сбит беспилотный летательный аппарат «Лелека».

Ранее бойцы российских воздушно-десантных войск отразили атаку украинских пловцов-диверсантов на Каховском водохранилище.

Кроме того, военнослужащие группировки «Запад» предотвратили попытку украинских военных атаковать российские позиции на Купянском направлении.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить