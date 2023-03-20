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Бойцы ВДВ отразили атаку украинских диверсантов на Каховском водохранилище

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Бойцы российских воздушно-десантных войск отразили атаку украинских пловцов-диверсантов на Каховском водохранилище.
Бойцы ВДВ отразили атаку украинских диверсантов на Каховском водохранилище
  • РИА Новости

Об этом рассказал командир подразделения десантников.

«Отбили атаку. До этого пытались на барже подойти. Эта группа была, группа аквалангистов. Их где-то высадили, они сюда подошли практически к берегу... Мы встретили их как положено», — цитирует его РИА Новости.

Уточняется, что бойцов ВСУ было четверо.

Ранее сообщалось, что военнослужащие группировки «Запад» предотвратили попытку украинских военных атаковать российские позиции на Купянском направлении.

Кроме того, было сорвано три ротации подразделений ВСУ на линии фронта в окрестностях Котляровки и Стельмаховки.

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