США отказываются от идеи перемирия на Украине, потому что Вашингтон планирует принести эту страну в жертву, чтобы ослабить Россию. Об этом заявил в эфире Fox News журналист Гленн Гринвальд, общаясь с ведущим Такером Карлсоном.

«С самого начала было ясно, что США хотят, чтобы эта война продолжалась как можно дольше. Они хотят не защищать Украину, а, наоборот, пожертвовать ею. Они хотят уничтожить Украину, для того, что, как они полагают, поможет их геополитической цели — ослабить Россию. Для этого они должны воспользоваться Украиной как пешкой. Если потребуется, они убьют как можно больше украинцев и уничтожат их страну, лишь бы конфликт продлился как можно дольше», — сказал Гринвальд, слова которого приводит ИноТВ.

Он выразил уверенность в том, что «украинцы не хотят, чтобы война продолжалась».

«У Зеленского воюют не добровольцы, а призывники. Он отправляет на фронт людей, которые не хотят воевать, и за последние четыре месяца трижды ужесточал наказание дезертирам и тем, кто так или иначе выступал против этой войны», — подчеркнул Гринвальд.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ранее заявил, что Соединённые Штаты считают неприемлемыми призывы к перемирию на Украине.