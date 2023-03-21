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Токаев: выборы в парламент Казахстана стали достойным продолжением масштабных перемен

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Выборы в парламент Казахстана стали достойным продолжением масштабных перемен, началась новая веха в политическом развитии страны.
Токаев: выборы в парламент Казахстана стали достойным продолжением масштабных перемен
  • РИА Новости

Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

«Накануне состоялись выборы в Мажилис и маслихаты, которые являются серьёзным шагом в продвижении всех наших реформ. Эти выборы стали достойным продолжением масштабных перемен», — цитирует его ТАСС.

Токаев подчеркнул, что началась новая веха в политическом развитии страны.

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии Казахстана Нурлан Абдиров заявил, что в парламент республики предварительно проходят шесть из семи партий.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что итоги выборов в парламент Казахстана говорят об одобрении народом курса Токаева.

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