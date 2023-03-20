МИД России: итоги выборов в парламент Казахстана говорят об одобрении курса Токаева народом
- РИА Новости
Согласно предварительным результатам, крупнейшая партия Казахстана «Аманат» получила 53,9% голосов.
«Расцениваем это как очевидное свидетельство широкого одобрения народом Казахстана курса президента Токаева, инициированных им политических и экономических реформ», — заявила Захарова. Её комментарий опубликован на сайте МИД России.
По её словам, в Москве приветствуют успешное завершение выборного процесса в Казахстане, ставшего важным этапом демократического развития страны.
Также в МИД России подтвердили принципиальный настрой на дальнейшее укрепление многопланового российско-казахстанского сотрудничества, в том числе по парламентской линии.
Ранее председатель Центральной избирательной комиссии Казахстана Нурлан Абдиров заявил, что в парламент республики предварительно проходят шесть из семи партий.