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МИД России: итоги выборов в парламент Казахстана говорят об одобрении курса Токаева народом

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что итоги выборов в парламент Казахстана говорят об одобрении народом курса казахстанского президента Касым-Жомарта Токаева.
МИД России: итоги выборов в парламент Казахстана говорят об одобрении курса Токаева народом
  • РИА Новости

Согласно предварительным результатам, крупнейшая партия Казахстана «Аманат» получила 53,9% голосов.

«Расцениваем это как очевидное свидетельство широкого одобрения народом Казахстана курса президента Токаева, инициированных им политических и экономических реформ», — заявила Захарова. Её комментарий опубликован на сайте МИД России.

По её словам, в Москве приветствуют успешное завершение выборного процесса в Казахстане, ставшего важным этапом демократического развития страны.

Также в МИД России подтвердили принципиальный настрой на дальнейшее укрепление многопланового российско-казахстанского сотрудничества, в том числе по парламентской линии.

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии Казахстана Нурлан Абдиров заявил, что в парламент республики предварительно проходят шесть из семи партий.

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