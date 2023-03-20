Глава ЦИК Казахстана: в парламент республики предварительно проходят шесть из семи партий

Председатель Центральной избирательной комиссии Казахстана Нурлан Абдиров заявил, что в парламент республики предварительно проходят шесть из семи партий.

Его слова приводит ТАСС.

Он сообщил, что партия «Аманат» набрала 53,9% голосов, Народная партия Казахстана — 6,8%, Демократическая партия Казахстана «Ак жол» — 8,41%.

Также впервые в состав нижней палаты парламента войдут Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» (10,9% голосов), партия «Республика» (6,59%) и оппозиционная Общенациональная социал-демократическая партия (5,2%).

При этом казахстанская партия зелёных «Байтак» получила 2,3%, не преодолев избирательный порог.

Ещё 3,9% избирателей проголосовали «против всех».

Ранее сообщалось, что делегация Центральной избирательной комиссии России не выявила серьёзных нарушений в ходе парламентских выборов в Казахстане.