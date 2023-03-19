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Делегация ЦИК России не выявила серьёзных нарушений на выборах в Казахстане

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Делегация Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России не выявила серьёзных нарушений в ходе парламентских выборов в Казахстане.
Делегация ЦИК России не выявила серьёзных нарушений на выборах в Казахстане
  • РИА Новости

Об этом заявил зампред ЦИК России Николай Булаев, входящий в состав делегации комиссии на выборах. Его заявление распространила пресс-служба российского избиркома.

По его словам, на участках, которые удалось посетить членам делегации, они зафиксировали организованную работу комиссий, большое число наблюдателей. Также он отметил идеальное оформление помещений для голосования, применение современных цифровых технологий и отсутствие серьёзных нарушений избирательного процесса.

Также Булаев рассказал, что ЦИК Казахстана и нижестоящие комиссии предприняли необходимые меры для подготовки и проведения выборов в соответствии с требованиями законодательства.

Ранее заместитель председателя казахстанского ЦИК Константин Петров заявил, что предварительная явка на выборах депутатов мажилиса (нижняя палата парламента) и маслихатов (местные представительные органы) Казахстана после закрытия всех избирательных участков в республике составила 54,19%.

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