Шольц допустил, что конфликт на Украине «может продлиться долго»

Канцлер Германии Олаф Шольц не исключил, что украинский конфликт будет длиться долгое время.

Об этом сообщает DPA.

«Нужно настраиваться на то, что это ещё может продлиться долго. Даже когда война закончится, всё не станет сразу как обычно», — цитирует Шольца ТАСС.

По его словам, необходимо не прекращать усилия ради окончания конфликта.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США придерживаются позиции на дальнейшее провоцирование конфликта на Украине.

По его словам, ситуация вокруг Украины может перейти в мирное русло только при условии учёта новых реалий.