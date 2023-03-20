В МИД Украины ожидают, что Пекин повлияет на Москву и заставит её прекратить конфликт
- AP
Как пишет РБК, об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в комментарии УНИАН.
«Украина внимательно отслеживает визит лидера Китая в Россию. Мы ожидаем, что Пекин использует своё влияние на Москву, чтобы заставить ее прекратить агрессивную войну против Украины», — сказал он.
Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия с уважением относится к инициативам Китая по мирному урегулированию на Украине.
20 марта Путин и Си Цзиньпин проводят неформальную встречу в Кремле.