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В МИД Украины ожидают, что Пекин повлияет на Москву и заставит её прекратить конфликт

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В Киеве рассчитывают, что в ходе визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву Пекин окажет на Москву влияние с целью добиться завершения конфликта.
В МИД Украины ожидают, что Пекин повлияет на Москву и заставит её прекратить конфликт
  • AP

Как пишет РБК, об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в комментарии УНИАН.

«Украина внимательно отслеживает визит лидера Китая в Россию. Мы ожидаем, что Пекин использует своё влияние на Москву, чтобы заставить ее прекратить агрессивную войну против Украины», — сказал он.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия с уважением относится к инициативам Китая по мирному урегулированию на Украине.

20 марта Путин и Си Цзиньпин проводят неформальную встречу в Кремле.

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