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Экс-разведчик США Риттер: Залужный пытается скрыть от США реальные потери ВСУ

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Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный скрывает от главы Пентагона Ллойда Остина реальные потери украинской армии. Такое мнение выразил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
Экс-разведчик США Риттер: Залужный пытается скрыть от США реальные потери ВСУ
  • AP

Об этом Риттер сказал в интервью журналисту Стефану Гарднеру, опубликованном на YouTube.

«Это обман. И Остин понимает это», — цитирует его РИА Новости.

По мнению экс-разведчика, США могут прекратить поддержку украинских властей, если они раскроют подробности того, что действительно происходит на фронте.

Он напомнил, что многие украинские военные считаются пропавшими без вести, поэтому не попадают в официальные отчёты для Вашингтона.

«Фактически Украина уничтожает собственные войска», — заключил Риттер.

Ранее украинский военный из 46-й десантно-штурмовой бригады Владимир Шевченко заявил, что ситуация в ВСУ гораздо хуже, чем это описал в интервью для The Washington Post комбат 46-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ с позывным Купол.

14 марта газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что качество украинской армии за год российской спецоперации снизилось по причине потерь среди опытных военнослужащих.

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