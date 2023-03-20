Экс-разведчик США Риттер: Залужный пытается скрыть от США реальные потери ВСУ
- AP
Об этом Риттер сказал в интервью журналисту Стефану Гарднеру, опубликованном на YouTube.
«Это обман. И Остин понимает это», — цитирует его РИА Новости.
По мнению экс-разведчика, США могут прекратить поддержку украинских властей, если они раскроют подробности того, что действительно происходит на фронте.
Он напомнил, что многие украинские военные считаются пропавшими без вести, поэтому не попадают в официальные отчёты для Вашингтона.
«Фактически Украина уничтожает собственные войска», — заключил Риттер.
Ранее украинский военный из 46-й десантно-штурмовой бригады Владимир Шевченко заявил, что ситуация в ВСУ гораздо хуже, чем это описал в интервью для The Washington Post комбат 46-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ с позывным Купол.
14 марта газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что качество украинской армии за год российской спецоперации снизилось по причине потерь среди опытных военнослужащих.