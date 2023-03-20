Экс-разведчик США Риттер: Залужный пытается скрыть от США реальные потери ВСУ

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный скрывает от главы Пентагона Ллойда Остина реальные потери украинской армии. Такое мнение выразил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

Об этом Риттер сказал в интервью журналисту Стефану Гарднеру, опубликованном на YouTube.

«Это обман. И Остин понимает это», — цитирует его РИА Новости.

По мнению экс-разведчика, США могут прекратить поддержку украинских властей, если они раскроют подробности того, что действительно происходит на фронте.

Он напомнил, что многие украинские военные считаются пропавшими без вести, поэтому не попадают в официальные отчёты для Вашингтона.

«Фактически Украина уничтожает собственные войска», — заключил Риттер.

Ранее украинский военный из 46-й десантно-штурмовой бригады Владимир Шевченко заявил, что ситуация в ВСУ гораздо хуже, чем это описал в интервью для The Washington Post комбат 46-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ с позывным Купол.

14 марта газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что качество украинской армии за год российской спецоперации снизилось по причине потерь среди опытных военнослужащих.