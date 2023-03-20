Омбудсмен ДНР Морозова прокомментировала отказ в выступлении на площадке СБ ООН

Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова прокомментировала отказ СБ ООН в выступлении на международной площадке для обсуждения гуманитарной ситуации в Донбассе и военных преступлений ВСУ.

Как сообщает РИА Новости, 17 марта в ООН запретили Морозовой выступить: постпред США при международной организации Линда Томас-Гринфилд выступила против предоставления омбудсмену трибуны.

«В любом случае правда выйдет наружу и все те военные преступления, которые, я замечу, не имеют срока давности, будут раскрыты, заслуженное наказание понесут все ответственные, которые отдают сейчас преступные приказы стрелять по нашим городам, убивать наших детей, женщин, мужчин, стариков», — сказала Морозова.

Совет Безопасности ООН проголосовал против выступления омбудсмена Дарьи Морозовой на заседании по гуманитарной ситуации на Украине.

Ранее Морозова заявила, что ООН, МККК и ЮНИСЕФ не отреагировали на 590 писем о нарушениях прав человека и военных преступлениях киевских властей.

В докладе Совету Безопасности ООН она отметила, что украинские войска с 2014 года и до начала спецоперации фактически стёрли с лица земли ряд населённых пунктов республики.