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Омбудсмен ДНР: ООН, МККК и ЮНИСЕФ не отреагировали на 590 писем о преступлениях Киева

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Омбудсмен Донецкой Народной Республики Дарья Морозова заявила, что ООН, МККК и ЮНИСЕФ не отреагировали на 590 писем о нарушениях прав человека и военных преступлениях киевских властей.

«С 2014 года и по состоянию на 24 февраля 2022 года в адрес ООН, МККК и ЮНИСЕФ мною было направлено 270 соответствующих писем», — цитирует Морозову РИА Новости.

Она добавила, что после начала спецоперации в международные организации было отправлено ещё 320 писем.

Однако, подчеркнула Морозова, никакого ответа не последовало.

Ранее Морозова в докладе Совету Безопасности ООН заявила, что с начала конфликта в Донбассе в 2014 году и до начала спецоперации в республике погибли 4374 человека.

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