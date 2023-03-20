Российские военные уничтожили доты ВСУ в районе Каменки
«В районе населённого пункта Каменка расчёт противотанкового ракетного комплекса «Штурм-С» артиллерийского соединения Южного военного округа выявил и уничтожил долговременные точки противника», — приводит сообщение РИА Новости.
Кроме того, артиллеристы уничтожили огневую позицию противника в районе Максимильяновки в ДНР.
Также российские десантники отразили контратаку ВСУ на одном из направлений в зоне проведения спецоперации на Украине.
Военнослужащие группировки «Запад» предотвратили попытку украинских военных атаковать российские позиции на Купянском направлении.
Кроме того, было сорвано три ротации подразделений ВСУ на линии фронта в окрестностях Котляровки и Стельмаховки.