Российские подразделения уничтожили к северу от Донецка в районе Каменки украинские доты, заявил глава пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма.

«В районе населённого пункта Каменка расчёт противотанкового ракетного комплекса «Штурм-С» артиллерийского соединения Южного военного округа выявил и уничтожил долговременные точки противника», — приводит сообщение РИА Новости.

Кроме того, артиллеристы уничтожили огневую позицию противника в районе Максимильяновки в ДНР.

Также российские десантники отразили контратаку ВСУ на одном из направлений в зоне проведения спецоперации на Украине.

Военнослужащие группировки «Запад» предотвратили попытку украинских военных атаковать российские позиции на Купянском направлении.

Кроме того, было сорвано три ротации подразделений ВСУ на линии фронта в окрестностях Котляровки и Стельмаховки.