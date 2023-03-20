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Российские военные уничтожили доты ВСУ в районе Каменки

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Российские подразделения уничтожили к северу от Донецка в районе Каменки украинские доты, заявил глава пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма.

«В районе населённого пункта Каменка расчёт противотанкового ракетного комплекса «Штурм-С» артиллерийского соединения Южного военного округа выявил и уничтожил долговременные точки противника», — приводит сообщение РИА Новости.

Кроме того, артиллеристы уничтожили огневую позицию противника в районе Максимильяновки в ДНР.

Также российские десантники отразили контратаку ВСУ на одном из направлений в зоне проведения спецоперации на Украине.

Военнослужащие группировки «Запад» предотвратили попытку украинских военных атаковать российские позиции на Купянском направлении.

Кроме того, было сорвано три ротации подразделений ВСУ на линии фронта в окрестностях Котляровки и Стельмаховки.

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