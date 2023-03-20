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Украинский генерал Голубцов заявил, что Киев теряет лучших пилотов в ожидании F-16

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Украина теряет лучших пилотов ВВС в ожидании поставок F-16 со стороны Западных стран, заявил командующий авиацией ВВС Украины генерал Сергей Голубцов.

«Мои лучшие пилоты умирают, пока мы ждём F-16... Оценка украинских лётчиков показала, что они будут готовы летать на истребителях F-16 менее чем через шесть месяцев обучения», — сказал он в интервью The Times.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ранее заявил, что позиция Соединённых Штатов по отправке F-16 Киеву не претерпела изменений после решения Словакии поставить Украине истребители.

До этого сообщалось, что правительство Словакии одобрило передачу Украине 13 истребителей МиГ-29.

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