Украинский генерал Голубцов заявил, что Киев теряет лучших пилотов в ожидании F-16

Украина теряет лучших пилотов ВВС в ожидании поставок F-16 со стороны Западных стран, заявил командующий авиацией ВВС Украины генерал Сергей Голубцов.

«Мои лучшие пилоты умирают, пока мы ждём F-16... Оценка украинских лётчиков показала, что они будут готовы летать на истребителях F-16 менее чем через шесть месяцев обучения», — сказал он в интервью The Times.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ранее заявил, что позиция Соединённых Штатов по отправке F-16 Киеву не претерпела изменений после решения Словакии поставить Украине истребители.

До этого сообщалось, что правительство Словакии одобрило передачу Украине 13 истребителей МиГ-29.