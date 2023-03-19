Командир бригады «Восток» 1-го корпуса Народной милиции ДНР Александр Ходаковский сообщил, что украинские военные участили артобстрелы и локальные вылазки.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Противник постепенно повышает градус обстановки — участились и артобстрелы, и локальные вылазки», — заявил Ходаковский.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские силы планомерно продвигаются в районе Авдеевки.

17 марта начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма сообщил, что подразделения российских сил продвинулись на Марьинском направлении.

Также советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что бои на Марьинском и Угледарском направлениях идут интенсивно, инициатива у российских сил.