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Ходаковский сообщил, что украинские военные участили артобстрелы и локальные вылазки

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Командир бригады «Восток» 1-го корпуса Народной милиции ДНР Александр Ходаковский сообщил, что украинские военные участили артобстрелы и локальные вылазки.
Ходаковский сообщил, что украинские военные участили артобстрелы и локальные вылазки
  • AP

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Противник постепенно повышает градус обстановки — участились и артобстрелы, и локальные вылазки», — заявил Ходаковский.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские силы планомерно продвигаются в районе Авдеевки.

17 марта начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма сообщил, что подразделения российских сил продвинулись на Марьинском направлении.

Также советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что бои на Марьинском и Угледарском направлениях идут интенсивно, инициатива у российских сил.

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