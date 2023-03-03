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Советник Пушилина рассказал об интенсивных боях на Марьинском и Угледарском направлениях

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Бои на Марьинском и Угледарском направлениях идут интенсивно, инициатива у российских сил, сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин.
Советник Пушилина рассказал об интенсивных боях на Марьинском и Угледарском направлениях
  • РИА Новости

«Достаточно горячим можно назвать Марьинское направление, Угледарское направление. Бои там точно так же идут достаточно жёсткие», — рассказал Гагин в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что инициатива принадлежит российским военным.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что подразделения ВСУ предприняли попытки контратаковать российские силы на Краснолиманском направлении, однако понесли потери и вернулись на ранее занимаемые позиции.

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