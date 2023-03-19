Российские войска уничтожили до 20 военных ВСУ на Херсонском направлении 

Российские войска уничтожили до 20 военных Вооружённых сил Украины на Херсонском направлении. Об этом сообщило Министерство обороны России.

Также в министерстве сообщили, что в результате огневого поражения уничтожено три автомобиля ВСУ и две украинские самоходные гаубицы «Гвоздика».

Кроме того, российские военные в Херсонской области поразили два ангара с вооружением и военной техникой украинской 122-й бригады территориальной обороны.

18 марта в Минобороны информировали, что российские войска на Херсонском направлении уничтожили за сутки более 25 украинских военных.