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Российские войска уничтожили до 20 военных ВСУ на Херсонском направлении 

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Российские войска уничтожили до 20 военных Вооружённых сил Украины на Херсонском направлении. Об этом сообщило Министерство обороны России.
Российские войска уничтожили до 20 военных ВСУ на Херсонском направлении 
  • РИА Новости

Также в министерстве сообщили, что в результате огневого поражения уничтожено три автомобиля ВСУ и две украинские самоходные гаубицы «Гвоздика». 

Кроме того, российские военные в Херсонской области поразили два ангара с вооружением и военной техникой украинской 122-й бригады территориальной обороны.

18 марта в Минобороны информировали, что российские войска на Херсонском направлении уничтожили за сутки более 25 украинских военных.

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