Явка на парламентские выборы в Казахстане за семь часов голосования составила 46,84%

Явка на выборах депутатов мажилиса (нижняя палата парламента) и маслихатов (местные представительные органы) Казахстана по состоянию на 11:00 мск составила 46,84%.

Об этом сообщается в Telegram-канале ЦИК.

Как передаёт РИА Новости, член Центральной избирательной комиссии республики Анастасия Щегорцова заявила, по состоянию на 11:00 мск 19 марта 2023 года бюллетени получили 46,84% от общего количества граждан, включенных в списки.

Ранее член Центральной избирательной комиссии республики Сабила Мустафина сообщила, что явка на парламентских выборах в Казахстане по состоянию на 09:00 мск составила 30,65%.

Ранее в Казахстане открылись избирательные участки для голосования.

На выборах представлен 281 кандидат от семи политических партий.