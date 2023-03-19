Явка на парламентские выборы в Казахстане за семь часов голосования составила 46,84%
Об этом сообщается в Telegram-канале ЦИК.
Как передаёт РИА Новости, член Центральной избирательной комиссии республики Анастасия Щегорцова заявила, по состоянию на 11:00 мск 19 марта 2023 года бюллетени получили 46,84% от общего количества граждан, включенных в списки.
Ранее член Центральной избирательной комиссии республики Сабила Мустафина сообщила, что явка на парламентских выборах в Казахстане по состоянию на 09:00 мск составила 30,65%.
Ранее в Казахстане открылись избирательные участки для голосования.
На выборах представлен 281 кандидат от семи политических партий.