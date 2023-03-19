ЦИК: явка на парламентских выборах в Казахстане за пять часов составила 30,65%
- РИА Новости
Об этом сообщила член Центральной избирательной комиссии республики Сабила Мустафина.
«По состоянию на 12:00 19 марта 2023 года бюллетени получили 30,65% от общего количества граждан, включённых в списки», — цитирует её РИА Новости.
Ранее в Казахстане открылись избирательные участки для голосования.
На выборах представлен 281 кандидат от семи политических партий.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уже проголосовал на избирательном участке №58 в Астане.