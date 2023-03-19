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ЦИК: явка на парламентских выборах в Казахстане за пять часов составила 30,65%

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Явка на парламентских выборах в Казахстане по состоянию на 09:00 мск составила 30,65%.
ЦИК: явка на парламентских выборах в Казахстане за пять часов составила 30,65%
  • РИА Новости

Об этом сообщила член Центральной избирательной комиссии республики Сабила Мустафина.

«По состоянию на 12:00 19 марта 2023 года бюллетени получили 30,65% от общего количества граждан, включённых в списки», — цитирует её РИА Новости.

Ранее в Казахстане открылись избирательные участки для голосования.

На выборах представлен 281 кандидат от семи политических партий. 

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уже проголосовал на избирательном участке №58 в Астане.

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