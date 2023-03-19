В Казахстане открылись участки для голосования на выборах в парламент
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что из-за разницы во времени в пяти западных регионах участки откроются и закроются на час позже. Голосование завершится в 17:00 по мск.
На выборах представлен 281 кандидат от семи политических партий.
20 января стало известно, что внеочередные выборы в местные представительные органы — маслихаты — в Казахстане назначены на 19 марта.
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии России Николай Булаев ранее заявил, что избиркомы Казахстана готовы к выборам.