В Казахстане открылись участки для голосования на выборах в парламент

В большинстве регионов Казахстана открылись избирательные участки для голосования на выборах депутатов в парламент.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что из-за разницы во времени в пяти западных регионах участки откроются и закроются на час позже. Голосование завершится в 17:00 по мск.

На выборах представлен 281 кандидат от семи политических партий.

20 января стало известно, что внеочередные выборы в местные представительные органы — маслихаты — в Казахстане назначены на 19 марта.

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии России Николай Булаев ранее заявил, что избиркомы Казахстана готовы к выборам.