Экс-премьер Украины Азаров: Киев готов ужесточить мобилизацию из-за нехватки живой силы
- РИА Новости
«Киевский режим готовится ужесточить мобилизацию... Теперь будут массово всех паковать, везти в военкомат, а оттуда сразу в учебку на пару дней и на передовую», — сообщил Азаров.
По его словам, это обусловлено «огромным дефицитом живой силы».
Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что украинские войска в принудительном порядке свозят мобилизованных в Купянск в Харьковской области.
Также председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ректорам некоторых украинских вузов негласно поручили отчислять студентов с плохой успеваемостью для их призыва в армию Украины.