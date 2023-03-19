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Экс-премьер Украины Азаров: Киев готов ужесточить мобилизацию из-за нехватки живой силы

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Бывший премьер Украины Николай Азаров выразил мнение, что Киев готовится ужесточить мобилизацию.
Экс-премьер Украины Азаров: Киев готов ужесточить мобилизацию из-за нехватки живой силы
  • РИА Новости

«Киевский режим готовится ужесточить мобилизацию... Теперь будут массово всех паковать, везти в военкомат, а оттуда сразу в учебку на пару дней и на передовую», — сообщил Азаров.

По его словам, это обусловлено «огромным дефицитом живой силы».

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что украинские войска в принудительном порядке свозят мобилизованных в Купянск в Харьковской области.

Также председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ректорам некоторых украинских вузов негласно поручили отчислять студентов с плохой успеваемостью для их призыва в армию Украины.

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