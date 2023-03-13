Рогов сообщил, что украинские власти начали скрытую мобилизацию студентов

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ректорам некоторых украинских вузов негласно поручили отчислять студентов с плохой успеваемостью для их призыва в армию Украины.

«Киевский режим начал скрытую принудительную мобилизацию студентов», — сказал он РИА Новости.

По словам Рогова, ректорам из четырёх подконтрольных киевским властям регионов предписали отчислять студентов, у которых успеваемость находится на уровне чуть ниже средней.

«После этого списки должны быть переданы сразу в военкомат, чтобы там могли ребят схватить, призвать в армию и отправить на убой на фронт», — добавил он.

Как рассказал Рогов, речь идёт о десятках тысяч студентов.

Ранее украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что план по всеобщей мобилизации на Украине ещё не выполнен.

Действие военного положения и всеобщей мобилизации было продлено на Украине ещё на 90 дней с 19 февраля.