Рогов сообщил, что украинские власти начали скрытую мобилизацию студентов
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«Киевский режим начал скрытую принудительную мобилизацию студентов», — сказал он РИА Новости.
По словам Рогова, ректорам из четырёх подконтрольных киевским властям регионов предписали отчислять студентов, у которых успеваемость находится на уровне чуть ниже средней.
«После этого списки должны быть переданы сразу в военкомат, чтобы там могли ребят схватить, призвать в армию и отправить на убой на фронт», — добавил он.
Как рассказал Рогов, речь идёт о десятках тысяч студентов.
Ранее украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что план по всеобщей мобилизации на Украине ещё не выполнен.
Действие военного положения и всеобщей мобилизации было продлено на Украине ещё на 90 дней с 19 февраля.