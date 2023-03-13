Узнать больше

Рогов сообщил, что украинские власти начали скрытую мобилизацию студентов

Короткая ссылка
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ректорам некоторых украинских вузов негласно поручили отчислять студентов с плохой успеваемостью для их призыва в армию Украины.
Рогов сообщил, что украинские власти начали скрытую мобилизацию студентов
  • AP
  • © Andrew Kravchenko

«Киевский режим начал скрытую принудительную мобилизацию студентов», — сказал он РИА Новости.

По словам Рогова, ректорам из четырёх подконтрольных киевским властям регионов предписали отчислять студентов, у которых успеваемость находится на уровне чуть ниже средней.

«После этого списки должны быть переданы сразу в военкомат, чтобы там могли ребят схватить, призвать в армию и отправить на убой на фронт», — добавил он.

Как рассказал Рогов, речь идёт о десятках тысяч студентов.

Ранее украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что план по всеобщей мобилизации на Украине ещё не выполнен.

Действие военного положения и всеобщей мобилизации было продлено на Украине ещё на 90 дней с 19 февраля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить