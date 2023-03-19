Sputnik: житель Львова напал на говоривших на русском языке украинок из Днепропетровска

Во Львове местный житель напал на двух украинок из Днепропетровска из-за русской речи.

Об этом сообщает Sputnik Ближнее зарубежье.

На видео мужчина на украинском языке спросил у девушки, откуда она приехала.

После её ответа на русском языке мужчина попытался ударить её сумкой.

«Я могу свободно говорить по-украински, но буду разговаривать на том языке, на котором хочу», — ответила женщина.

Ранее замглавы комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Верховной рады Евгений Кравчук заявил, что на Украине в ходе дерусификации библиотек с 2022 года уничтожено 11 млн книг на русском языке.

Назначенный украинскими властями глава областной военной администрации подконтрольной Киеву части Херсонской области Александр Прокудин заявил, что в регионе намерены избавиться от русского языка.