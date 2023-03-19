Узнать больше

Sputnik: житель Львова напал на говоривших на русском языке украинок из Днепропетровска

Короткая ссылка
Во Львове местный житель напал на двух украинок из Днепропетровска из-за русской речи.
Sputnik: житель Львова напал на говоривших на русском языке украинок из Днепропетровска
  • AP

Об этом сообщает Sputnik Ближнее зарубежье.

На видео мужчина на украинском языке спросил у девушки, откуда она приехала.

После её ответа на русском языке мужчина попытался ударить её сумкой.

«Я могу свободно говорить по-украински, но буду разговаривать на том языке, на котором хочу», — ответила женщина.

Ранее замглавы комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Верховной рады Евгений Кравчук заявил, что на Украине в ходе дерусификации библиотек с 2022 года уничтожено 11 млн книг на русском языке.

Назначенный украинскими властями глава областной военной администрации подконтрольной Киеву части Херсонской области Александр Прокудин заявил, что в регионе намерены избавиться от русского языка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить