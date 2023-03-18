В подконтрольной Киеву части Херсонской области намерены избавиться от русского языка
«Русского языка не будет в сфере общественной жизни Херсонской области», — написал он в Telegram.
Он уточнил, что русский язык не будет употребляться в школах, на вывесках учебных заведений, в органах власти, а также в меню кафе и ресторанов.
Ранее замглавы комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Верховной рады Евгений Кравчук заявил, что на Украине в ходе дерусификации библиотек с 2022 года уничтожено 11 млн книг на русском языке.