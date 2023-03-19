Глава Снигирёвского района Барбашов проинформировал о концлагере под Одессой

Украинские власти организовали под Одессой концлагерь для украинцев, которые не хотят воевать с Россией и отказываются от призыва в ВСУ, заявил глава администрации Снигирёвского района Юрий Барбашов.

Он отметил, что насильственная мобилизация проходит в Николаевской, Одесской и Херсонской областях.

«Тех, кто не хочет воевать со своими русскими братьями, помещают в заключение. Нам известно об образовании в Одесской области настоящего концлагеря, где людей содержат в тюремных условиях за то, что они не хотят брать в руки оружие», — сказал Барбашов РИА Новости.

По его словам, людей содержат в сложных условиях: узников плохо кормят и фактически пытками заставляют идти воевать против России. Барбашов акцентировал внимание на том, что людей отправляют на линию фронта неподготовленными, и они выживают максимум сутки.

«Фактически все эти области превращены в огромный концлагерь, где всё мужское население посчитано и обречено на верную смерть, будучи брошенными против сил Российской Федерации, для того чтобы их родственники навсегда сохранили ненависть, обвиняя Россию в их гибели», — заключил он.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что принудительная мобилизация в украинскую армию нарушает права человека.

При этом украинский министр обороны Алексей Резников отметил, что план по всеобщей мобилизации на Украине ещё не выполнен.

Действие военного положения и всеобщей мобилизации было продлено на Украине ещё на 90 дней с 19 февраля.